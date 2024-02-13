Ирина Билык обратилась к путинисту Киркорову после его выступления с ее песней на Донбассе

Певица Ирина Билык прокомментировала скандальную выходку российского певца-путиниста Филиппа Киркорова.

Так, недавно по Сети распространялся ролик, в котором пропагандист исполнил песню Билык "Снег" в оккупированной Горловке Донецкой области.

Украинская артистка, автор этого хита, не стала молчать. На своей странице в Instagram Ирина опубликовала трогательное видео, содержащее настоящие кадры террористических действий страны-агрессорки. В кадре изображены тысячи искалеченных и утраченных человеческих жизней и разрушенных домов.

Ирина Билык отреагировала на исполнение путинистом Киркоровым ее песни в оккупированной Горловке

Кроме того, певица использовала стихотворение на русском языке, раскрывая весь цинизм путиниста Киркорова. В строках знаменитость обращается к россиянину, называя его "гением" стыда и наготы". И добавляет, что он уже давно "продал душу дьяволу" и "снег в крови у его двери", а "порядочность уже не вернуть", когда разум омрачен ложью.

К слову, Ирина Билык в свое время действительно разрешала Киркорову исполнять собственную композицию "Снег", но с началом полномасштабного вторжения лишила путиниста такого права. Впрочем, прокремлевского шута это отнюдь не остановило. Так, недавно он выполнил этот трек без какого-либо разрешения для российских военных на Донбассе.

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