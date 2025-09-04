Ирина Билык ошеломила кардинальной сменой образа и удивила провокационным вопросом

Ирина Билык

Реклама

Украинская певица Ирина Билык впервые за длительное время изменила свою внешность и продемонстрировала новую прическу.

55-летняя артистка поделилась новой фотографией в Instagram, на которой выглядит очень ярко и необычно. Она была одета в розовую рубашку, такого же цвета кепку и черное пальто. Однако самым выразительным элементом стали ее волосы, которые имели лазурный оттенок.

Дополнением к эпатажному образу был вопрос к поклонникам о замужестве. В нем артистка отметила, что не видит смысла выходить замуж, если рано или поздно все сойдет на нет.

Реклама

"А вы как считаете, зачем замуж, если рано или поздно разводиться?" — написала Ирина.

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

Фанаты сразу же начали делиться размышлениями и делать комплименты певице:

Сама не знаю почему и зачем!

В нашей жизни надо перепробовать все, чтобы в старости не жалеть.

Ирина, вы лучшая!

Напомним, недавно Ирина Билык растрогала фотографиями своих взрослых сыновей. Певица редко делится семейными кадрами, но на этот раз сделала исключение.