Ирина Билык ошеломила кардинальной сменой образа и удивила провокационным вопросом
Звезда заинтриговала фанатов новым появлением.
Украинская певица Ирина Билык впервые за длительное время изменила свою внешность и продемонстрировала новую прическу.
55-летняя артистка поделилась новой фотографией в Instagram, на которой выглядит очень ярко и необычно. Она была одета в розовую рубашку, такого же цвета кепку и черное пальто. Однако самым выразительным элементом стали ее волосы, которые имели лазурный оттенок.
Дополнением к эпатажному образу был вопрос к поклонникам о замужестве. В нем артистка отметила, что не видит смысла выходить замуж, если рано или поздно все сойдет на нет.
"А вы как считаете, зачем замуж, если рано или поздно разводиться?" — написала Ирина.
Фанаты сразу же начали делиться размышлениями и делать комплименты певице:
Сама не знаю почему и зачем!
В нашей жизни надо перепробовать все, чтобы в старости не жалеть.
Ирина, вы лучшая!
Напомним, недавно Ирина Билык растрогала фотографиями своих взрослых сыновей. Певица редко делится семейными кадрами, но на этот раз сделала исключение.