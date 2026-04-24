Ирина Билык ошеломила откровенностью о диетах и несовершенстве и показала редкие детские фото

Ирина Билык

Певица Ирина Билык поделилась архивными фото и откровенно рассказала о самооценке, диетах и внутренних диалогах.

Украинская артистка выложила серию черно-белых кадров из своего детства и неожиданно заговорила о вещах, которые обычно остаются «за кадром». На фотографиях — маленькая Ирина с куклой, на прогулке и с мороженым в руках. Именно эти простые моменты подтолкнули ее к сравнениям с настоящим. Артистка признается: когда-то все было естественнее — и желания, и радости. Теперь же даже удовольствие часто подчиняется правилам.

«Мы же когда-то были максимально простыми. Хотели — ели. нравилось — делали. не нравилось — не заставляли себя. а что сейчас? даже удовольствие иногда „по графику“», — поделилась Ирина Билык.

В подписях к архивным фото певица ведет своеобразный диалог с собой — взрослой и той маленькой девочкой, которая еще не знала о требованиях мира. Она будто отвечает на собственные сомнения словами поддержки, которых часто не хватает в реальной жизни. В этих коротких фразах — и усталость, и сила, и попытка принять себя без условий.

«Я всегда очень сильная… даже когда не хочу ею быть — Ты молодец, я горжусь тобой и всегда рядом», — отмечает в заметке Ирина.

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

«Сейчас всем нужна только шумиха… хайп, драма, чужая личная жизнь, а я хочу о добром и вечном — Говори. Те, кому нужно, услышат», — делится певица на втором фото.

«Опять ощущение, что я несовершенна — А для кого? Для меня ты всегда самая лучшая, и я люблю тебя», — обращается к себе Билык.

Отдельно артистка затронула тему контроля над телом и питанием — призналась, что постоянные ограничения истощают. Она ставит под сомнение навязанные стандарты и предлагает более простую формулу счастья — без крайностей и давления.

«Всегда следи за питанием, „держи“ диеты… так надоедает… А давай просто вкусно поедим и будем счастливы?».

