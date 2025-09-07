Ирина Билык ошеломила подарком от экс-супруга Никитина и публично обратилась к нему

Ирина Билык и Юрий Никитин

Украинская певица Ирина Билык порадовала фанов радостной новостью об изменениях в ее музыкальном репертуаре.

Исполнительница заявила, что отныне все авторские права на ее песни принадлежат только ей. За такой "благородный поступок" 55-летняя Ирина поблагодарила продюсера и бывшего гражданского мужа Юрия Никитина в своем Instagram. Звезда поделилась, что такое решение сдеало ее очень счастливой.

"Самый ценный подарок в юбилейный год. Все мои песни теперь принадлежат только мне! Спасибо, Юрий Никитин, за этот благородный поступок! Я счастлива!" — написала артистка.

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

В комментариях поклонники и звездные коллеги Билык поздравили ее с замечательным этапом в карьере и разделили радость.

"Достойный поступок! Поздравляю! Люблю Ваши песни" — Наталка Карпа

"Поздравляю!" — MELOVIN

Поздравления! Ваши альбомы 90-х — настоящее сокровище Украины

Искренне поздравляем. Есть настоящие, благородные мужчины! И Юра, и Вы невероятные и талантливые! Любим всем сердцем

