Ирина Билык ошеломила подарком от экс-супруга Никитина и публично обратилась к нему
В творчестве артистки недавно произошли некоторые изменения.
Украинская певица Ирина Билык порадовала фанов радостной новостью об изменениях в ее музыкальном репертуаре.
Исполнительница заявила, что отныне все авторские права на ее песни принадлежат только ей. За такой "благородный поступок" 55-летняя Ирина поблагодарила продюсера и бывшего гражданского мужа Юрия Никитина в своем Instagram. Звезда поделилась, что такое решение сдеало ее очень счастливой.
"Самый ценный подарок в юбилейный год. Все мои песни теперь принадлежат только мне! Спасибо, Юрий Никитин, за этот благородный поступок! Я счастлива!" — написала артистка.
В комментариях поклонники и звездные коллеги Билык поздравили ее с замечательным этапом в карьере и разделили радость.
"Достойный поступок! Поздравляю! Люблю Ваши песни" — Наталка Карпа
"Поздравляю!" — MELOVIN
Поздравления! Ваши альбомы 90-х — настоящее сокровище Украины
Искренне поздравляем. Есть настоящие, благородные мужчины! И Юра, и Вы невероятные и талантливые! Любим всем сердцем
