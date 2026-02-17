Ирина Билык ошеломила своим новым бунтарским образом и короткой прической

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

Народная артистка Украины Ирина Билык удивила поклонников эффектным перевоплощением.

Вместе с известным визажистом и блогером Егором Андрюшиным, более известным как Егор Муа, певица примерила смелый бунтарский образ. Мейкап-артист традиционно поделился кадрами трансформации, продемонстрировав результат своей работы.

Так, в начале исполнительница предстает с растрепанными волосами и без яркого макияжа. А вот уже после профессионального грима и стилизации Билык можно просто не узнать. Певица вместо привычных длинных волос продемонстрировала, как выглядит с коротким париком. Ее образ дополнила латексная черная куртка, выразительный макияж с акцентом на глаза и украшения.

Ирина Билык и Егор Андрюшин

Кардинальную смену образа Билык и Андрюшин осуществляли под хит певицы «Божевільна», что добавило атмосфере еще больше драйва и провокационности. Между тем в комментариях подписчики не сдерживали эмоций. Одни восхищались смелостью артистки к экспериментам, а другие сравнили ее образ с другой популярной звездой.

Алина Гросу, очень похожи

Вау! Это кайф такие перевоплощения

Ира будто создана для перевоплощений. Красотка наша

