Ирина Билык откровенно ответила на слухи о романе с бывшим Лорак: "Люблю восточных мужчин"

Украинская певица Ирина Билык откровенно ответила на слухи о романе с бывшим мужем скандальной Ани Лорак – турецким бизнесменом Муратом Налкакиоглу.

На днях в Сети начали активно говорить о романтических отношениях исполнительницы. Пользователи подозревают, что Билык и Мурата Налкакиоглу связывает нечто больше, чем просто дружба. Особенно после видео, где их застукали за флиртом.

Поэтому Ирина Билык попыталась расставить все точки над "i" в комментарии Fashion Reality TV. Артистка призналась, что турецкий бизнесмен действительно в ее вкусе. В частности, исполнительнице очень нравится внешность восточных мужчин. Певица добавила, что Мурат Налкакиоглу – приятный человек в жизни. Правда, она заверила, что они дружат. Также исполнительница добавила, что ей хотелось бы, чтобы их дружба продолжалась.

Ирина Билык и Мурат Налкакиоглу / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

"Я очень люблю восточных мужчин. Вы знаете, с кем я встречалась, с кем у меня были отношения. Почему-то они все черноволосые, симпатичные, энергичные и очень добрые. Я могу сказать только одно — раскрывать зрителям всех тайн я не могу. Это будет неправильно, поэтому главное в моей жизни – это песни, мое творчество. Но то, что есть очень приятный человек в моей жизни – Мурат – однозначно. Мне хотелось бы, чтобы наша дружба действительно продолжалась", - прокомментировала певица.

Напомним, недавно и Мурат Налкакиоглу реагировал на слухи об их романе. Турецкий бизнесмен признался, что его связывает с Ириной Билык.

Читайте также: