Ирина Билык откровенно рассказала о новом мужчине в ее жизни: "Он очень известен"

Украинская певица Ирина Билык откровенно рассказала о личной жизни.

Исполнительница призналась, что ее сердце никогда свободным не бывает. Сейчас есть мужчина, который ей очень нравится. Правда, Билык не может сказать его имени и рассекретить, из какой он сферы. По словам певицы, мужчина в Украине известен, поэтому пользователи сразу догадаются, кто запал ей в сердце.

Ирина Билык

"Сердце мое никогда не бывает свободно. Мне нравится один мужчина, но его имя я не могу вам назвать. Он очень известен. Если я скажу, из какой он сферы, вы сразу догадаетесь. Поэтому я очень этого не хочу", — рассказала певица для "М1".

Артистка также добавила, что пока что у нее нет никаких отношений с этим мужчиной. Более того, они даже не общаются. Ирина Билык надеется, что мужчина поймет, что у нее есть чувства к нему, и сделает первый шаг.

Ирина Билык

"Мы не общаемся, он мне просто нравится, но я, как женщина, жду, что он почувствует, что мне нравится, и когда-нибудь позвонит", — добавила артистка.

Напомним, а вот певец Сергей Танчинец не скрывает подробности личной жизни. Недавно лидер "Без Обмежень" признался, что больше не одинок. Также исполнитель рассекретил, кто стал его избранницей.

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