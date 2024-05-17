Ирина Билык отреагировала на выступление Украины на "Евровидении-2024" и призналась, что бы она изменила

Украинская певица Ирина Билык прокомментировала выход дуэта alyona alyona и Jerry Heil на сцену международного песенного конкурса "Евровидение-2024".

Как признается исполнительница, нынешнее выступление украинских представительниц ей понравилось. В частности, отметила, что артистки безупречно справились с волнением и отлично выступили перед еврофанами. И призналась, что из-за чрезмерного стресса на конкурсе никогда не выдвигала свою кандидатуру на "Евровидение".

"Мне понравилось. Они волновались. Я бы никогда не поехала на "Евровидение". Это так волнующее, у меня бы там сердце в штаны упало. Я видела, Аленка очень волновалась. Jerry не показывала, а Аленка – она такая, искренняя, и видно, что волнуется. Но они собрались и на финальном этапе круто спели", – отметила Ирина в эфире "Нашего радио".

alyona alyona и Jerry Heil / Фото: Getty Images

Правда, впоследствии Билык все же нашла то, что изменила бы в выступлении дуэта. В частности, по мнению певицы, лучше было бы сделать фигуры представительниц более выразительными.

"Я бы хотела, чтобы были более открытые костюмы, потому что у них классные фигуры. И у Алены, и у Jerry. Пусть бы они показали свои ножки", – добавила певица.

Напомним, недавно Jerry Heil заподозрили в романе с участником "Евровидения-2024" из Швеции. Звезда уже прокомментировала слухи.

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