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Ирина Билык перевела на украинский свой хит "Мы будем вместе", посвященный экс-мужу Дикусару

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
517
Время на прочтение
1 мин
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Ирина Билык перевела на украинский свой хит "Мы будем вместе", посвященный экс-мужу Дикусару

Ирина Билык / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Исполнительница представила новую версию трека во время своего благотворительного концерта.

Певица Ирина Билык порадовала поклонников украиноязычным переводом своего хита "Мы будем вместе".

По-новому композиция зазвучала во время одного из благотворительных концертов в рамках тура "Украинская душа", с которым Ирина Билык находится по городам Украины. Артистка гастролирует вместе с певцом и музыкантом Сергеем Мироненко.

В свою очередь поклонники уже по достоинству оценили украиноязычную версию трека и отметили, что так она звучит гораздо лучше:

Ирина Билык перевела свой хит "Мы будем вместе" на украинский язык

Ирина Билык перевела свой хит "Мы будем вместе" на украинский язык
  • Соловьиной – просто невероятно!
  • Молодец, что перевела на украинский
  • Вот настоящая украинка, молодец Ира!
  • Помним эту интонацию в припеве! Спасибо за настроение и Украину в сердце

Напомним, что композицию "Мы будем вместе" Ирина Билык выпустила 15 лет назад. Этот трек звезда посвятила своему тогдашнему возлюбленному, хореографу Дмитрию Дикусару. К слову, он снялся в клипе на эту песню. Судьба свела Билык и Дикусара на проекте "Танцы со звездами-2". Они были вместе с 2007 по 2010 год. Экс-пара провела свадебную церемонию в Рио-де-Жанейро, однако официально они так и не расписались.

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Дата публикации
Просмотры
517
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