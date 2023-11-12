Ирина Билык перевела на украинский свой хит "Мы будем вместе", посвященный экс-мужу Дикусару

Исполнительница представила новую версию трека во время своего благотворительного концерта.
Певица Ирина Билык порадовала поклонников украиноязычным переводом своего хита "Мы будем вместе".
По-новому композиция зазвучала во время одного из благотворительных концертов в рамках тура "Украинская душа", с которым Ирина Билык находится по городам Украины. Артистка гастролирует вместе с певцом и музыкантом Сергеем Мироненко.
В свою очередь поклонники уже по достоинству оценили украиноязычную версию трека и отметили, что так она звучит гораздо лучше:
- Соловьиной – просто невероятно!
- Молодец, что перевела на украинский
- Вот настоящая украинка, молодец Ира!
- Помним эту интонацию в припеве! Спасибо за настроение и Украину в сердце
Напомним, что композицию "Мы будем вместе" Ирина Билык выпустила 15 лет назад. Этот трек звезда посвятила своему тогдашнему возлюбленному, хореографу Дмитрию Дикусару. К слову, он снялся в клипе на эту песню. Судьба свела Билык и Дикусара на проекте "Танцы со звездами-2". Они были вместе с 2007 по 2010 год. Экс-пара провела свадебную церемонию в Рио-де-Жанейро, однако официально они так и не расписались.
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