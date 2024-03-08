Ирина Билык перевела свой хит "Мы будем вместе" на украинский: как звучит песня

Певица Ирина Билык представила апгрейд своего легендарного хита "Мы будем вместе" – артистка перевела композицию на украинский язык.

При работе над обновленным треком "Ми будем разом" Билык вышла за пределы перевода и переосмыслила текст, заложив в него более глубокие месседжи.

Новая версия песни посвящена всем украинцам, которые переживают темные времена, но благодаря единению и вере решительно идут к победе:

"Эта песня – гимн оптимизма и надежды, который напоминает нам о важности поддержки, понимания и безусловной любви. Идеальный саундтрек для тех, кто верит в силу общности и мечтает о светлом будущем вместе. Сегодня мы объединены как никогда и должны держать это настроение к нашей светлой победе, помогать друг другу и понимать боль ближнего, ведь мы украинцы, мы сильные!" – комментирует премьеру Ирина Билык.

"Ми будем разом" и "Снег" войдут в новый украиноязычный альбом лучших хитов Ирины Билык за всю ее карьеру, релиз которого запланирован на вторую половину 2024 года. За издательство синглов и будущей пластинки отвечает продюсер Юрий Никитин и его лейбл mamamusic.

Напомним, на днях Ирина Билык порадовала редким видео с ее младшим сыном Табризом. Артистка показала, как ее 8-летний сын умеет энергично танцевать.

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