- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 376
- Время на прочтение
- 1 мин
Ирина Билык похвасталась большим уловом и заинтриговала поклонников словами о замужестве
Певица появилась на рыбалке и обратилась к холостым мужчинам.
56-летняя певица Ирина Билык порадовала поклонников новым забавным видео с отдыха.
Звезда отправилась на рыбалку и показала, что уверенно чувствует себя не только на сцене, но и с удочкой в руках. Для поездки на природу артистка выбрала яркий малиновый костюм, дополнив образ солнцезащитными очками и оранжевой повязкой. В кадре знаменитость показала свой улов и не упустила возможности пошутить. Более того, она даже устроила импровизированную «саморекламу» для потенциальных женихов.
«Ребята, кому нужна жена, которая будет утром отправляться на рыбалку, а возвращаться в двенадцать ночи с уловом? Так звоните, кому нужна такая — это я. А на выходных ещё поедет куда-нибудь попоёт. У вас свободного времени будет просто море. И это не была реклама. Не знаю, как у других, но королева рыбалки — это я!» — с юмором заявила артистка.
Поклонники оценили не только чувство юмора певицы, но и её умение рыбачить. В ролике Билык ловко закидывает удочку и демонстрирует немалый улов, доказывая, что активный отдых ей по душе не меньше, чем концерты. В комментариях поклонники засыпали певицу комплиментами и поддержали её шутливое настроение.
Напомним, недавно Ирина Билык продемонстрировала яркий образ и удивила признанием, что сама бы себя съела.