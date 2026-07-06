Ирина Билык похвасталась большим уловом и заинтриговала поклонников словами о замужестве

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

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56-летняя певица Ирина Билык порадовала поклонников новым забавным видео с отдыха.

Звезда отправилась на рыбалку и показала, что уверенно чувствует себя не только на сцене, но и с удочкой в руках. Для поездки на природу артистка выбрала яркий малиновый костюм, дополнив образ солнцезащитными очками и оранжевой повязкой. В кадре знаменитость показала свой улов и не упустила возможности пошутить. Более того, она даже устроила импровизированную «саморекламу» для потенциальных женихов.

«Ребята, кому нужна жена, которая будет утром отправляться на рыбалку, а возвращаться в двенадцать ночи с уловом? Так звоните, кому нужна такая — это я. А на выходных ещё поедет куда-нибудь попоёт. У вас свободного времени будет просто море. И это не была реклама. Не знаю, как у других, но королева рыбалки — это я!» — с юмором заявила артистка.

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Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

Поклонники оценили не только чувство юмора певицы, но и её умение рыбачить. В ролике Билык ловко закидывает удочку и демонстрирует немалый улов, доказывая, что активный отдых ей по душе не меньше, чем концерты. В комментариях поклонники засыпали певицу комплиментами и поддержали её шутливое настроение.

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

Напомним, недавно Ирина Билык продемонстрировала яркий образ и удивила признанием, что сама бы себя съела.

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