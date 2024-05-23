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Ирина Билык похвасталась своим видом до и после макияжа и удивила сходством с Алиной Гросу

Ирина Билык похвасталась своим видом до и после макияжа и удивила сходством с Алиной Гросу

Ирина Билык

Артистка показала свое перевоплощение.

Украинская певица Ирина Билык показала, как выглядит до и после профессионального макияжа.

Исполнительница решилась на перевоплощение. Помог ей в этом звездный стилист Егор Андрюшин. В своем Instagram артистка опубликовала видео, где показала свое перевоплощение. Сначала Ирина Билык предстает на кадрах без профессионального макияжа. Правда, база под мейк на ее лице уже была.

Затем к своей работе приступил Егор Андрюшин. Он накрасил певицу и сделал черты ее лица более выразительными.

"До или после?" – поинтересовалась у фанатов певица.

Ирина Билык похвасталась, как выглядит до и после макияжа

Ирина Билык похвасталась, как выглядит до и после макияжа

Поклонники поделились своими мыслями в комментариях под видео. Они отметили, что певице идет макияж. Однако некоторые заметили интересную деталь. Фанатам Ирины Билык показалось, что она очень похожа со своей крестницей, певицей Алиной Гросу.

  • Вау! Очень красиво! После стала похожа на Алину Гросу!
  • Как крестница Алина Гросу похожа на вас! Красотка!
  • Давно заметила сходство с Алиной Гросу.

Напомним, недавно Ирина Билык откровенно заговорила о своей личной жизни. Исполнительница рассказала об известном мужчине, который заполонил ее сердце.

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