Ирина Билык похвасталась своим видом до и после макияжа и удивила сходством с Алиной Гросу

Украинская певица Ирина Билык показала, как выглядит до и после профессионального макияжа.

Исполнительница решилась на перевоплощение. Помог ей в этом звездный стилист Егор Андрюшин. В своем Instagram артистка опубликовала видео, где показала свое перевоплощение. Сначала Ирина Билык предстает на кадрах без профессионального макияжа. Правда, база под мейк на ее лице уже была.

Затем к своей работе приступил Егор Андрюшин. Он накрасил певицу и сделал черты ее лица более выразительными.

"До или после?" – поинтересовалась у фанатов певица.

Ирина Билык похвасталась, как выглядит до и после макияжа

Поклонники поделились своими мыслями в комментариях под видео. Они отметили, что певице идет макияж. Однако некоторые заметили интересную деталь. Фанатам Ирины Билык показалось, что она очень похожа со своей крестницей, певицей Алиной Гросу.

Вау! Очень красиво! После стала похожа на Алину Гросу!

Как крестница Алина Гросу похожа на вас! Красотка!

Давно заметила сходство с Алиной Гросу.

Напомним, недавно Ирина Билык откровенно заговорила о своей личной жизни. Исполнительница рассказала об известном мужчине, который заполонил ее сердце.

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