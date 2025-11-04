- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 497
- Время на прочтение
- 1 мин
Ирина Билык показала 10-летнего сына от экс-супруга и обратилась за советом: "Как помочь ребенку?"
Звездная мама столкнулась с типичной проблемой у большинства современных подростков.
Украинская певица Ирина Билык поделилась семейным контентом.
В Instagram певица обнародовала кадры своего младшего сына Табриза. Подросший мальчик попозировал в необычной локации, на стенах которой виднеется проекция. Завороженный сын звезды сначала стоял спиной к объективу, а потом повернулся и счастливо попозировал. Милый пост звездная мама сопроводила собственной песней «Щастя моє».
В то же время Ирина намекнула, что сейчас в жизни ее сына появилась новая проблема. В частности, певицу смущает количество проведенного времени Табризом в гаджетах. Поэтому за советом исполнительница обратилась к подписчикам.
«Как помочь ребенку отказаться от гаджетов и игр — спокойно и без слез?» — поинтересовалась Билык.
В комментариях родители начали делиться своим опытом, советами, а также оставлять комплименты Табризу.
Какой же он милый мальчик
К сожалению, сейчас все дети очень гаджетозависимы. Побольше кружков, тренировки
Какое солнышко
Да что говорить о наших детях, если я уже на TikTok подсела. Так что гаджеты — это угроза для всего общества
Напомним, недавно актриса Елена Кравец также показала свою старшую дочь Марию. Вместе семья посетила интересное событие в Киеве.