Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
497
Время на прочтение
1 мин

Ирина Билык показала 10-летнего сына от экс-супруга и обратилась за советом: "Как помочь ребенку?"

Звездная мама столкнулась с типичной проблемой у большинства современных подростков.

Ирина Билык

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

Украинская певица Ирина Билык поделилась семейным контентом.

В Instagram певица обнародовала кадры своего младшего сына Табриза. Подросший мальчик попозировал в необычной локации, на стенах которой виднеется проекция. Завороженный сын звезды сначала стоял спиной к объективу, а потом повернулся и счастливо попозировал. Милый пост звездная мама сопроводила собственной песней «Щастя моє».

В то же время Ирина намекнула, что сейчас в жизни ее сына появилась новая проблема. В частности, певицу смущает количество проведенного времени Табризом в гаджетах. Поэтому за советом исполнительница обратилась к подписчикам.

Сын Ирины Билык Табриз / © instagram.com/bilyk_iryna

Сын Ирины Билык Табриз / © instagram.com/bilyk_iryna

«Как помочь ребенку отказаться от гаджетов и игр — спокойно и без слез?» — поинтересовалась Билык.

В комментариях родители начали делиться своим опытом, советами, а также оставлять комплименты Табризу.

  • Какой же он милый мальчик

  • К сожалению, сейчас все дети очень гаджетозависимы. Побольше кружков, тренировки

  • Какое солнышко

  • Да что говорить о наших детях, если я уже на TikTok подсела. Так что гаджеты — это угроза для всего общества

Напомним, недавно актриса Елена Кравец также показала свою старшую дочь Марию. Вместе семья посетила интересное событие в Киеве.

