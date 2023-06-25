Ирина Билык показала, как изменился и подрос ее младший сын-копия отца

Украинская певица Ирина Билык показала, как сильно изменился и подрос ее младший 7-летний сын.

Артистка впервые за длительное время опубликовала фотографию с мальчиком. На фото звезда позировала рядом с Табризом. 7-летний сын исполнительницы, которого она не показывала более полтора года, сильно изменился. Табриз подрос, стал более мужественным и, как отмечают поклонники Билык, мальчик все больше становится похожим на отца, фотографа Аслана Ахмадова.

Кстати, похоже, у певицы с сыном возникают споры по поводу его внешнего вида. Так что артистка поинтересовалась у фанатов, как лучше поступить.

Ирина Билык с сыном Табризом / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

"Интересно ваше мнение! Нужно ли делать прическу ребенку такую, какую он хочет?" – поинтересовалась Билык у поклонников.

В комментариях опытом поделился ведущий Слава Демин. Он отметил, что не запрещал сыну что-либо делать со своими волосами.

"Мой сын покрасился в розовый цвет в 10 лет. Я не запрещал. Зато сейчас уже ходит с нормальной прической", – поделился Слава Демин.

Отметим, младший сын Ирины Билык Табриз появился на свет в декабре 2015 года. Отцом мальчика стал фотограф Аслан Ахмадов. Как рассказывала исполнительница, в начале полномасштабного вторжения он ее очень сильно поддерживал. Впрочем, потом бывший подставил артистку. По словам исполнительницы, он вернулся в РФ и дал там концерт, о чем она узнала из афиш. Однако на странице Ахмадова в Instagram сообщается, что он эмигрировал в США.

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