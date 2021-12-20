Ирина Билык показала милое видео, как ее младший сын рассказывает стихотворение на украинском

Ирина Билык показала милое видео, как ее младший сын рассказывает стихотворение на украинском

Звезда поздравила Табриза с Днем святого Николая.

Украинская певица Ирина Билык устроила сюрприз своему младшему сыну в День святого Николая.

К слову, к маленькому Табризу пришел в гости Святой Николай и Пират, чтобы вручить ему подарок. Впрочем, презент мальчику сразу не отдали. Сначала Табриз рассказал им стихотворение на украинском языке. Святой Николай и Пират внимательно выслушали мальчика, а затем достали из большого мешка робота-трансформера и поздравили сына Ирины Билык с праздником.

"И к нам пришел Святой Николай! С праздником, друзья!" – поделилась певица.

К слову, поклонники исполнительницы были приятно удивлены. Во-первых, они радовались, что Табриз и Ирина разговаривали на чистом украинском языке. Во-вторых, фанаты звезды отметили, что маленький паренек растет настоящим красавцем.

Приятно удивлена, услышав украинский язык от Ирины и Табриза

Так приятно, стишок такой замечательный

Как красивый! Жаль девушек.

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