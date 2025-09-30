Ирина Билык показала младшего сына в культовом месте: как выглядит 10-летний Табриз сейчас

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

Украинская певица Ирина Билык впервые за долгое время показала своего младшего сына Табриза.

В фотоблоге исполнительница обнародовала фотографию 10-летнего сына на фоне культового места — парка развлечений "Диснейленд" во Франции. Подросший Табриз попозировал в бейсболке и футболке. Тем временем артистка уже традиционно задала фанам вопрос с интригой. Так, на этот раз она поинтересовалась темой отцовства и у кого есть больше полномочий.

"Кто имеет больше прав на воспитание детей — мама или папа?" — подписала фото с сыном Ирина.

Сын Ирины Билык Табриз / © instagram.com/bilyk_iryna

В комментариях, кроме ответов, поклонники звезды порадовались редкой фотографии Табриза и засыпали его комплиментами.

Не кто имеет больше прав, а кто имеет желание воспитывать и дарить бесценные моменты. Вы замечательная мамочка

Какой красавчик! Так вырос

Оба должны быть в жизни ребенка! Мальчику нужен отец! Но такая мамочка как Вы справится за двоих. Какой он красавчик!

К слову, звездная мама довольно редко показывает своих детей и почти ничего не рассказывает об их жизни во время войны. Правда, о старшем сыне певицы известно несколько больше. Так, Глеб Оверчук активно ведет социальные сети, где делится контентом из-за рубежа. В частности, чаще всего это Испания. Парень занимается музыкой и играет в рок-группе.

Напомним, недавно Ирина Билык показала свои развлечения с 5-летней дочкой Натальи Могилевской.