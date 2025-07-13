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Ирина Билык показала подросшего 10-летнего сына и рассекретила, как проходят его каникулы
Ирина Билык крайне редко делится семейным контентом. Однако на этот раз исполнительница сделала исключение.
Украинская певица Ирина Билык впервые за долгое время показала фото своего 10-летнего сына Табриза.
К слову, мальчик довольно редкий гость в мамином фотоблоге. Да и вообще, Ирина Билык не из тех, кто часто делится семейным контентом. Однако на этот раз знаменитость сделала исключение. Дело в том, что певица общалась со своими поклонниками. Фанаты артистки не могли не поинтересоваться, как дела у ее сына Табриза.
У Ирины Билык спросили, как у мальчика проходят каникулы и чем он занимается. Артистка опубликовала фото 10-летнего Табриза. На снимке заметно, как парень уже изрядно подрос. Как отметила исполнительница, ее младший сын сейчас активно занимается спортом. Кстати, на фото Табриз был изображен на дереве, поэтому Ирина Билык в шутку добавила, что он также лазает по ним в свободное время.
"Активно занимается спортом и лазит по деревьям", - подписала снимок с сыном исполнительница.
Отметим, Ирина Билык воспитывает двух сыновей. Старшему Глебу сейчас 26 лет. Ирина Билык родила его от манекенщика Андрея Оверчука. Также артистка воспитывает 10-летнего Табриза от фотографа Аслана Ахмадова.
Напомним, недавно певица MamaRika поделилась фото с сыном. Артистка ошеломила, как Давид с годами изменился.