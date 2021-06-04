Ирина Билык показала подросших сыновей в новой семейной фотосессии

Старший сын артистки вырос настоящим красавцем.

Украинская певица Ирина Билык, которая в апреле объявила о разводе с Асланом Ахмадовым, сейчас сконцентрирована на воспитании детей.

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А недавно народная артистка вместе со своими сыновьями, 21-летним Глебом Оверчуком и 5-летним Табризом Ахмадовым снялась в семейной фотосессии. Семья украсила обложку издания for mama.

Снимок появился на странице в Instagram самого юного члена семьи, Табриза, которого Ирине и ее экс-супругу Аслану родила суррогатная мать. На снимке Глеб выглядит достаточно серьезно, на руках у парня сидит его младший брат, а рядом — улыбающаяся Билык.

instagram.com/tabrizakhmadov

Отметим, что Глеб не слишком любит появляться в медиапространстве, однако для семейной фотосессии сделал исключение.

Напомним, в июле прошлого года Ирина Билык показала сына и будущую невестку на одном фото. Певица с семьей посетила концерт "Светской жизни".

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