Ирина Билык показала редкие снимки с 10-летним сыном, который совсем на неё не похож

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

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Украинская певица Ирина Билык показала редкие кадры со своим младшим сыном Табризом и вызвала бурное обсуждение в Сети.

Артистка поделилась с подписчиками тёплым семейным моментом. Вместе с 10-летним сыном она посетила мастер-класс по гончарному делу. Мальчик с увлечением приступил к созданию собственного изделия, а звездная мама внимательно наблюдала за процессом. Видео быстро привлекло внимание поклонников. Впрочем, больше всего пользователей заинтересовал совсем другой нюанс.

«Что ребенок запомнит больше: дорогие подарки или такие простые моменты, проведенные вместе», — написала Ирина Билык.

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Ирина Билык с сыном Табризом / © instagram.com/fan_iryna_bilyk

Ирина Билык с сыном Табризом / © instagram.com/fan_iryna_bilyk

В комментариях под видео пользователи отметили, что Табриз заметно подрос и всё больше становится похожим на своего отца. Темноволосый мальчик совсем не унаследовал внешность знаменитой мамы, что особенно удивило поклонников певицы. К тому же сын артистки редко появляется в её соцсетях, поэтому каждое новое видео с ним вызывает немалый интерес.

Табриза невероятно увлек творческий процесс, а сама Билык не скрывала радости от времени, проведённого вместе с сыном.

Ирина Билык с сыном Табризом / © instagram.com/fan_iryna_bilyk

Ирина Билык с сыном Табризом / © instagram.com/fan_iryna_bilyk

Напомним, недавно Ирина Билык похвасталась крупным уловом и заинтриговала поклонников словами о замужестве.

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