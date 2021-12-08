Ирина Билык показала редкое архивное фото с младшим сыном-копией отца

Табриз отмечает 6-летие.

Легендарная украинская певица Ирина Билык сегодня отмечает день рождения младшего сына.

Табризу исполняется шесть лет. В этот день звезда прибегла к воспоминаниям и решила вспомнить, каким был ее малыш несколько лет назад. На странице в Instagram исполнительница разместила кадр, где позировала с крошечным мальчиком. В кадре Ирина наклонилась к наследнику, который сидел в детском кресле и грыз игрушки.

Ирина Билык с сыном / instagram.com/bilyk_iryna

"С днем рождения, наш любимый! Солнечный малыш!" – поздравила звездная мама сына.

В комментариях пользователи присоединились к поздравлениям и написали ряд приятных слов.

Отметим, Табриз родился 8 декабря в 2015 году. Ирина Билык и отец ребенка, российский фотограф Аслан Ахмадов воспользовались услугами суррогатной матери. Мальчик очень похож на своего отца.

Ирина Билык с бывшим мужем и сыном / instagram.com/bilyk_iryna

Впрочем, в этом году супруги развелись. Ранее звезда говорила, что любовь не удалось сохранить из-за того, что она живет в Украине, а фотограф – в России. Впрочем, впоследствии певица назвала главную причину такого решения – они сильно изменились.

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