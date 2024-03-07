Ирина Билык показала редкое видео с 8-летним сыном от бывшего мужа-россиянина

Артистка поделилась, как подрос ее младший сын.
Украинская певица Ирина Билык поделилась редким видео со своим младшим сыном Табризом.
На странице в Instagram звездная мама разместила ролик, на котором ее 8-летний сын энергично танцует под восточные мотивы. Мальчик одет в штаны, кофту, а на голове у него полотенце. Билык похвасталась, как ее сын чувствует музыку и ритм, а вместе с тем поинтересовалась мнением поклонников относительно того, может ли отдать мальчика на танцы:
"Может его на танцы отдать? Какой стиль танца посоветовали бы для мальчика?" – подписала ролик Билык.
В свою очередь поклонники отметили, что у исполнительницы очень талантливый сын и поддержали ее идею отправить Табриза учиться танцам:
- Боже! Какой хорошенький! Да. Надо попробовать отдать на танцы. Талантливый мальчик
- Крутой малыш! Да еще и с чувством юмора
- Талант! Что-то современное нужно – хип хоп, шафл. Будет круто
- На танцы африканско-народные. Ирина, ай хороший же у вас сынулька
Отметим, что Табриз – младший сын Ирины Билык от бывшего мужа, российского фотографа Аслана Ахмадова. Как известно, за Ахмадова Билык вышла замуж в 2015 году. В браке с помощью суррогатной матери появился на свет Табриз Ахмадов. В 2021 году Билык и Ахмадов развелись.
Напомним, ранее мы писали о том, где находятся сыновья Ирины Билык и чем они занимаются. Как известно, кроме Табриза у певицы есть старший сына Глеб от отношений с манекенщиком Андреем Оверчуком.
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