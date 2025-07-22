Ирина Билык показала себя в юности с рыжей шевелюрой, где ее просто не узнать

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

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Украинская певица Ирина Билык показала, как выглядела в период юности.

В фотоблоге звезда опубликовала архивное фото и не стала раскрывать его год, а попросила поклонников отгадать. Тем не менее, на фотографии Ирина изображена еще совсем юной и с короткостриженными волосами рыжего цвета. Рядом с ней позирует мужчина, которого она не стала называть.

В свою очередь пользователи взялись разгадывать эту загадку. В комментариях есть сразу несколько предположений: Игорь Карнелюк, Александр Ягольник. В то же время фаны поделились воспоминаниями о первых периодах творчества Билык и засыпали ее комплиментами.

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Ирина Билык на архивном фото / © instagram.com/bilyk_iryna

О, какая вы классная!!! Я была на вашем концерте, когда вы были в этом стиле! Любила вас всегда!

Историческое фото. Старт человека-легенды с песнями нашей молодости. Спасибо, Ирина, за замечательные песни, которые навевают вкус и запах молодости

Ирчик, привет! Я помню твой первый концерт, который я увидел! Красный корпус университета, я студент и ты выступаешь перед выступлением Клинтона

Едва узнала Ирину Билык, простая невинная девушка

Напомним, недавно Ирина Билык показала подросшего 10-летнего сына и рассекретила, как проходят его каникулы.