Ирина Билык показала свежее фото 10-летнего сына и похвасталась его кулинарным талантом

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

Реклама

Украинская певица Ирина Билык порадовала свежим фото 10-летнего сына.

Знаменитость крайне редко делится семейным контентом. Однако все же время от времени артистка радует фанатов фото с семьей. На этот раз Ирина Билык в Instagram-stories опубликовала свежий снимок младшего сына Табриза, которому уже 10 лет. На фотографии можно заметить, как мальчик уже заметно подрос.

Кроме того, Ирина Билык рассекретила хобби Табриза. Оказывается, мальчику нравится готовить. Более того, он уже даже определился с будущей профессией. Табриз хочет стать поваром. Кстати, певица уже успела похвастаться кулинарным талантом сына. Табриз на фотографии демонстрировал десерт, который, очевидно, сам и приготовил.

Реклама

"Говорит, что станет поваром", - поделилась артистка.

Младший сын Ирины Билык Табриз / © instagram.com/bilyk_iryna

Отметим, Ирина Билык воспитывает двух сыновей. Старшего Глеба артистка родила 18 июня 1999 года от манекенщика Андрея Оверчука. Младший Табриз появился на свет 8 декабря 2015 года, когда исполнительница состояла в браке с фотографом Асланом Ахмадовым.

Напомним, недавно Ирина Билык пожаловалась на нехватку дров в Киеве. Также артистка остроумно ответила на советы "греться мужчиной".