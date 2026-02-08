- Дата публикации
Ирина Билык показала свежее фото 10-летнего сына и похвасталась его кулинарным талантом
Артистка продемонстрировала, как сейчас выглядит Табриз.
Украинская певица Ирина Билык порадовала свежим фото 10-летнего сына.
Знаменитость крайне редко делится семейным контентом. Однако все же время от времени артистка радует фанатов фото с семьей. На этот раз Ирина Билык в Instagram-stories опубликовала свежий снимок младшего сына Табриза, которому уже 10 лет. На фотографии можно заметить, как мальчик уже заметно подрос.
Кроме того, Ирина Билык рассекретила хобби Табриза. Оказывается, мальчику нравится готовить. Более того, он уже даже определился с будущей профессией. Табриз хочет стать поваром. Кстати, певица уже успела похвастаться кулинарным талантом сына. Табриз на фотографии демонстрировал десерт, который, очевидно, сам и приготовил.
"Говорит, что станет поваром", - поделилась артистка.
Отметим, Ирина Билык воспитывает двух сыновей. Старшего Глеба артистка родила 18 июня 1999 года от манекенщика Андрея Оверчука. Младший Табриз появился на свет 8 декабря 2015 года, когда исполнительница состояла в браке с фотографом Асланом Ахмадовым.
