Ирина Билык показала свое детское фото с милым бантиком на голове: "Маленькая жемчужинка"

Украинская певица Ирина Билык показала редкую фотографию со своего детства.

Так, исполнительница погрузилась в воспоминания и поделилась своим архивным фото. На черно-белом изображении маленькая Ирина предстает в платье с воротничком и огромным бантиком на голове. Вероятно, Билык демонстрировала свои таланты с юных лет, поэтому на фото она позирует во время того, как поет.

Звезда не стала подписывать милое фото. Она предложила придумать креативную подпись своим поклонникам, которые поставили много лайков. В свою очередь, в комментариях фаны не могли не отметить, что у Ирины талант петь можно заметить даже в совсем юном возрасте. И в итоге прозвали ее "маленькой жемчужинкой".

Ирина Билык / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Здесь и так с фото все понятно – будущая звезда

Рожденная петь!

Поет с пеленок

Будущая артистка Украины

Я очень хорошая девочка, но если меня разозлить, то я снимаю бантик!

Напомним, недавно Ирина Билык засветилась в Токио. Певица во время своего концертного тура в очередной раз поэкспериментировала со своим образом и примерила традиционный японский костюм.

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