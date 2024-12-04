Ирина Билык показала свое детское фото с милым бантиком на голове: "Маленькая жемчужинка"

Певица показала архивное фото.
Украинская певица Ирина Билык показала редкую фотографию со своего детства.
Так, исполнительница погрузилась в воспоминания и поделилась своим архивным фото. На черно-белом изображении маленькая Ирина предстает в платье с воротничком и огромным бантиком на голове. Вероятно, Билык демонстрировала свои таланты с юных лет, поэтому на фото она позирует во время того, как поет.
Звезда не стала подписывать милое фото. Она предложила придумать креативную подпись своим поклонникам, которые поставили много лайков. В свою очередь, в комментариях фаны не могли не отметить, что у Ирины талант петь можно заметить даже в совсем юном возрасте. И в итоге прозвали ее "маленькой жемчужинкой".
- Здесь и так с фото все понятно – будущая звезда
- Рожденная петь!
- Поет с пеленок
- Будущая артистка Украины
- Я очень хорошая девочка, но если меня разозлить, то я снимаю бантик!
Напомним, недавно Ирина Билык засветилась в Токио. Певица во время своего концертного тура в очередной раз поэкспериментировала со своим образом и примерила традиционный японский костюм.
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