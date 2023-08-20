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Ирина Билык показала своего "мужа" и как он к ней нежно относится

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
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Ирина Билык показала своего "мужа" и как он к ней нежно относится

Ирина Билык и Дмитрий Коляденко / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Артистка показала, как проводит время с Дмитрием Коляденко.

Украинская певица Ирина Билык, похоже, официально подтвердила, что возобновила отношения со своим экс-мужtv, хореографом Дмитрием Коляденко.

Более того, звезда назвала его своим мужем. Вполне возможно, что влюбленные даже возобновили брак, хотя официального заявления артистка не делала.

На странице в Instagram Билык поделилась с поклонниками забавным видео с Коляденко, снятым в одном из суши-баров. В ролике Коляденко лакомится суши и издевается над Билык, сначала предлагая ей блюдо, а потом забирает и сам съедает.

Наконец, Дмитрий накормил любимую. Правда, лимоном:

"Если жена на диете, муж должен придерживается диеты вместе с ней?" – подписала видео Билык, тем самым намекнув, что они с Дмитрием снова вместе.

Ирина Билык насмешила забавным видео с Дмитрием Коляденко

Ирина Билык насмешила забавным видео с Дмитрием Коляденко

В свою очередь, поклонники пары очень обрадовались за них и отметили, что они созданы друг для друга:

  • Ирочка, это ваша судьба! Дима ждал и дождался вас и вашей любви. Это ваш человек
  • Отношения Иры и Димы, как сериал из моего детства. Обожаю эту пару
  • Такие классные! Такие близкие, домашние! Смотришь на пару Билык-Коляденко и будто снова ныряешь в юность
  • Всем желаю быть такими любимыми женщинами, как Дима Коляденко любит Иру
  • Молодцы, что вместе! Просто душа радуется за Иру! Ты будешь счастлива, потому что он тебя очень любит!

Напомним, ранее Ирина Билык насмешила поклонников милым видео с Дмитрием Коляденко на заправке. Пара показалась во Львовской области.

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Дата публикации
Просмотры
139
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