Ирина Билык показала своего "мужа" и как он к ней нежно относится

Артистка показала, как проводит время с Дмитрием Коляденко.
Украинская певица Ирина Билык, похоже, официально подтвердила, что возобновила отношения со своим экс-мужtv, хореографом Дмитрием Коляденко.
Более того, звезда назвала его своим мужем. Вполне возможно, что влюбленные даже возобновили брак, хотя официального заявления артистка не делала.
На странице в Instagram Билык поделилась с поклонниками забавным видео с Коляденко, снятым в одном из суши-баров. В ролике Коляденко лакомится суши и издевается над Билык, сначала предлагая ей блюдо, а потом забирает и сам съедает.
Наконец, Дмитрий накормил любимую. Правда, лимоном:
"Если жена на диете, муж должен придерживается диеты вместе с ней?" – подписала видео Билык, тем самым намекнув, что они с Дмитрием снова вместе.
В свою очередь, поклонники пары очень обрадовались за них и отметили, что они созданы друг для друга:
- Ирочка, это ваша судьба! Дима ждал и дождался вас и вашей любви. Это ваш человек
- Отношения Иры и Димы, как сериал из моего детства. Обожаю эту пару
- Такие классные! Такие близкие, домашние! Смотришь на пару Билык-Коляденко и будто снова ныряешь в юность
- Всем желаю быть такими любимыми женщинами, как Дима Коляденко любит Иру
- Молодцы, что вместе! Просто душа радуется за Иру! Ты будешь счастлива, потому что он тебя очень любит!
Напомним, ранее Ирина Билык насмешила поклонников милым видео с Дмитрием Коляденко на заправке. Пара показалась во Львовской области.
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