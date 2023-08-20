Ирина Билык показала своего "мужа" и как он к ней нежно относится

Артистка показала, как проводит время с Дмитрием Коляденко.

Украинская певица Ирина Билык, похоже, официально подтвердила, что возобновила отношения со своим экс-мужtv, хореографом Дмитрием Коляденко.

Более того, звезда назвала его своим мужем. Вполне возможно, что влюбленные даже возобновили брак, хотя официального заявления артистка не делала.

На странице в Instagram Билык поделилась с поклонниками забавным видео с Коляденко, снятым в одном из суши-баров. В ролике Коляденко лакомится суши и издевается над Билык, сначала предлагая ей блюдо, а потом забирает и сам съедает.

Наконец, Дмитрий накормил любимую. Правда, лимоном:

"Если жена на диете, муж должен придерживается диеты вместе с ней?" – подписала видео Билык, тем самым намекнув, что они с Дмитрием снова вместе.

Ирина Билык насмешила забавным видео с Дмитрием Коляденко

В свою очередь, поклонники пары очень обрадовались за них и отметили, что они созданы друг для друга:

Ирочка, это ваша судьба! Дима ждал и дождался вас и вашей любви. Это ваш человек

Отношения Иры и Димы, как сериал из моего детства. Обожаю эту пару

Такие классные! Такие близкие, домашние! Смотришь на пару Билык-Коляденко и будто снова ныряешь в юность

Всем желаю быть такими любимыми женщинами, как Дима Коляденко любит Иру

Молодцы, что вместе! Просто душа радуется за Иру! Ты будешь счастлива, потому что он тебя очень любит!

Напомним, ранее Ирина Билык насмешила поклонников милым видео с Дмитрием Коляденко на заправке. Пара показалась во Львовской области.

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