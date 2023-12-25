Ирина Билык показала заметно подросшего сына Табриза и рассказала, как ей сделали предложение на Рождество

Исполнительница также поздравила всех с важным праздником.

Певица Ирина Билык показала редкое фото с 8-летним сыном Табризом и рассказала о неожиданном признании.

В частности, исполнительница по случаю Рождества сделала пост в Instagram. Артистка опубликовала фото, где изображена с заметно подросшим сыном Табризом. Под снимком Ирина Билык оставила подпись, где поздравила всех с Рождеством.

"Друзья, поздравляю с Рождеством! Пусть этот праздник принесет вам радость, тепло и мир в ваш дом. Желаю здоровья, любви и вдохновения на каждый день нового года!" – обратилась к фанам артистка.

Ирина Билык с сыном Табризом / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Кроме того, Ирина Билык поинтересовалась у подписчиков, какие необычные подарки они получали на Рождество. Оказалось, что певице в этот праздничный день делали предложение. Правда, обручальное кольцо знаменитости вручили в ванной комнате. Ирина Билык не стала называть, кто из мужчин так ее поздравлял с Рождеством.

"Какой самый незабываемый рождественский подарок вы когда-нибудь получали? Например, у меня когда-то был подарок – кольцо, предложение, но в ванной комнате", — вспомнила звезда.

Напомним, на днях Ирина Билык порадовала фанатов необычной новинкой. Артистка спела свой легендарный хит "Снег" на украинском и просто довело до слез.

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