Гламур
229
1 мин

Ирина Билык показалась с 5-летней дочерью Могилевской и устроила сюрприз для нее

Певица встретилась с маленькой Соней за кулисами концерта.

Валерия Гажала
Ирина Билык с дочерью Натальи Могилевской

Ирина Билык с дочерью Натальи Могилевской / © instagram.com/bilyk_iryna

Украинская певица Ирина Билык показала трогательную встречу с младшей дочкой своей коллеги Натальи Могилевской.

В фотоблоге артистка поделилась кадрами из-за кулис одного из концертов. Так, к своему выступлению Ирина готовилась не одна. Вместе с ней можно заметить Наталью и ее дочь Соню. Вероятно, о встрече с пятилетней девочкой Билык знала заранее, поэтому подготовила для нее сюрприз — разнообразные книги.

Малышка очень обрадовалась такому подарку. Соня сразу показала все звездной маме, а потом прямо на лужайке начала с ней и Ириной читать стихи и рассматривать рисунки. В конце девочка обняла Билык и поблагодарила. Сама Могилевская также выразила свою благодарность подруге за такой милый поступок.

Наталья Могилевская с дочерью / © instagram.com/bilyk_iryna

Наталья Могилевская с дочерью / © instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык с дочерью Натальи Могилевской / © instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык с дочерью Натальи Могилевской / © instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык с дочерью Натальи Могилевской / © instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык с дочерью Натальи Могилевской / © instagram.com/bilyk_iryna

"Там, где появляются дети и Ирина Билык, солнце светит теплее! Спасибо, моя прекрасная, за эти замечательные книги, что не забыла, что позаботилась. Соня просто в восторге и мама тоже", — восхмтила звезда.

Напомним, недавно Наталья Могилевская показала свой пикник с Соней и какой курьез произошел на прогулке.

