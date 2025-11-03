Ирина Билык показалась с Дмитрием Коляденко и удивила заявлением об их отношениях сейчас

Ирина Билык и Дмитрий Коляденко / © instagram.com/bilyk_iryna

Украинская певица Ирина Билык показалась с бывшим возлюбленным, шоуменом Дмитрием Коляденко, и удивила заявлением об их отношениях сейчас.

Исполнительница решила пообщаться с подписчиками в Instagram-stories. Артистке задали немало вопросов и не обошли вниманием ее отношения с Дмитрием Коляденко. В частности, у певицы поинтересовались, поддерживает ли она связь с шоуменом. На что Ирина Билык опубликовала их архивное совместное фото. Артистка также призналась, что сейчас они не общаются. Почему так - знаменитость не стала объяснять.

"Сейчас нет (не общается - прим. ред.)!" - коротко ответила артистка.

Отметим, в свое время Ирина Билык и Дмитрий Коляденко находились в отношениях, которые больше напоминали "американские горки". Пара начала встречаться в 2001 году, а окончательно порвала в 2006-м. Несмотря на разрыв, им удалось сохранить теплые отношения. Правда, сейчас между ними, похоже, снова пробежала черная кошка.

Напомним, недавно Ирина Билык откровенно заговорила о новых отношениях. Артистка также удивила заявлением о свадьбе.