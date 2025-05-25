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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1951
Время на прочтение
1 мин

Ирина Билык показалась с двумя сыновьями и раскрыла подробности личной жизни

Певица поделилась, как любит проводить свободное время.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Ирина Билык

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

Украинская певица Ирина Билык впервые за долгое время показала своих двоих детей.

Артистка в фотоблоге дала ответы на самые интересные вопросы поклонников. Так, во время одного из таких призналась, что самый любимый ее отдых - с родными. В частности, опубликовала фото, где позирует со своими двумя сыновьями - старшим Глебом и младшим Табризом.

Вероятно, фотография является результатом фотосессии нескольких лет назад. Ведь Глеб Оверчук во время войны живет за границей. Впрочем, его позиция относительно войны в Украине всегда была четкой - он осуждает вторжение России и с друзьями регулярно посещает манифестации в поддержку Родины.

Ирина Билык с сыновьями / © instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык с сыновьями / © instagram.com/bilyk_iryna

В то же время Билык расставила точки над "і" в личной жизни. Так, после волны слухов о романе с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу она дала понять, что сейчас не состоит ни в каких отношениях. В частности потому, что не является влюбленной.

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

Напомним, недавно жена ведущего Тимура Мирошниченко Инна резко стала на защиту их 6-летней дочери Мии после хейтерских комментариев в сторону ее голоса.

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Дата публикации
Количество просмотров
1951
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