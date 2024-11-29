Ирина Билык показалась в Токио и примерила традиционное японское кимоно

Украинская певица Ирина Билык засветилась в столице Японии.

Так, недавно в Токио артистка выступила со своим благотворительным концертом. Поэтому Билык в своем фотоблоге показала кадры, как проходят ее дни за границей. В частности, поделилась атмосферой улиц. А в перерывах между выступлениями звезда даже успела примерить традиционный японский костюм – кимоно, которое дополнила украшениями на голове и изысканной сумкой.

Певица уже сравнила национальный костюм Украины и Японии. Билык честно призналась, что на самом деле кимоно одевать не так-то легко. И рассекретила, что этот процесс имеет сложную технику, которая заключается в наложении специальных подушек под одежду. Поэтому она бы предпочла вышиванку и намысто.

Ирина Билык в Токио / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык в Токио / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

"Как вам? Но что я хочу вам сказать: костюм японки создан для того, чтобы скрыть все, что у тебя выросло, сделать талию больше, потому что здесь на мне столько подушек, если бы вы это чувствовали… Так что я все равно выбираю украинское намысто, украинский веночек. А сейчас я, наверное, смогу всего полчаса в этом пробыть", — отметила исполнительница.

Напомним, недавно сын Ирины Билык 25-летний музыкант Глеб Оверчук показался за границей и на красноречивых фото высказал свою гражданскую позицию.

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