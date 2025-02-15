Ирина Билык показалась за руку с бывшим Лорак и поставила точку в слухах о романе

Украинская певица Ирина Билык расставила точки над "і" в слухах о романе с бывшим мужем скандальной Ани Лорак – турецким бизнесменом Муратом Налкакиоглу.

Все началось с недавнего выступления Билык на одном из частных мероприятий, где присутствовал Налкакиоглу. Бизнесмен не скрывал своей симпатии к исполнительнице и прямо на сцене флиртовал с ней под зажигательные хиты. Так что в Сети поклонники начали дискутировать о зарождении их предполагаемого романа.

Более того, певица еще больше подлила масла в огонь своим откровенным признанием. Ирина сказала, что ее очень привлекает внешность восточных мужчин. Но в то же время дала понять, что между ними дружба.

Ирину Билык с бывшим Лорак застали вместе на модном показе

Впрочем, на этом история не окончилась. И на днях Ирину Билык застали в компании Мурата во время Ukrainian Fashion Week в столице. Пара выглядела счастливо и держалась за руки во время общения с журналистами. Корреспондент ТСН Иван Воробьев все же поинтересовался, переросли ли их отношения из дружбы в любовь. При ответе артистка резко отпустила руку бизнесмена и четко ответила, что между ними "дружба". Примечательно, что в это время бывший Лорак засомневался, как ответить и назвал сразу "любовь и дружбу".

Напомним, недавно ведущая Соломия Витвицкая объявила о предложении от военного Алексея Ситайла и показала трогательный момент на видео.

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