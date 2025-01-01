Ирина Билык покорила Сеть украиноязычной версией хита "Нас нет": "Звучит просто невероятно"

Украинская певица Ирина Билык продолжает украинизировать свои известные русскоязычные песни.

На этот раз перемены коснулись хита артистки "Нас нет". Композиция в свое время была безумно популярной, поэтому исполнительница подарила ей новое дыхание и тем самым сделала поклонникам подарок на Новый год. Артистка перевела известный хит нулевых на украинский, теперь он называется "Нас нет".

Ирина Билык поделилась, что песня для нее очень личная. Артистка говорит, что в композиции идет речь не о потере, а о бегстве в отдельный мир, где есть только двое. Эта композиция, по словам певицы, о любви, связи и тайном огне, который пылает между влюбленными. Поэтому Билык желает каждому прослушать трек и почувствовать у нему собственную историю.

"Эта песня для меня — история о чем-то очень личном, даже интимном. "Нас нет" — это не о потере, а о бегстве в свой отдельный мир, где есть только двое. Это о тишине, которая порой громче любых слов., о том моменте, когда весь мир исчезает, и остается только тепло прикосновения и глубина взгляда. Желаю, чтобы каждый, кто услышит эту песню, нашел в ней свою историю. Она ведь не только о любви — она о связи, о тайном огне, который горит между двумя людьми, даже если для других нас нет", — прокомментировала артистка.

Фанаты уже оценили трек Ирины Билык "Нас нет", который звучит на украинском. Поклонники поделились, что песня стала гораздо лучше и волшебнее, что мурашки начинают бегать по коже во время ее прослушивания.

На украинском звучит просто невероятно!

Это просто шикарный подарок на Новый год! Мурашки по телу…

Обаяние этой песни на украинском языке непревзойденно!

Напомним, недавно певец MELOVIN порадовал праздничной новинкой. Артист представил песню, которая получила название "Новорічна-2", а также клип на нее.

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