- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 473
- Время на прочтение
- 1 мин
Ирина Билык попала в курьез: фанатка перепутала ее с другой звездой и заставила петь чужой хит
Ирина Билык сыграла роль другой певицы.
Украинская певица Ирина Билык оказалась в центре забавного курьеза во время гастролей, который мгновенно покорил Сеть.
Это произошло во время одной из остановок артистки на Львовщине. В отеле она случайно пересеклась с женщиной, которая праздновала день рождения. Встреча оказалась эмоциональной — поклонница искренне обрадовалась, увидев звезду. Правда, была убеждена, что перед ней совсем другая певица.
«Наша именинница встречает Оксану Билозир — любит все мои песни», — пошутила Ирина Билык.
Женщина же не сомневалась в своей версии и даже спела известный хит «Україночка», обращаясь к артистке как к Оксане Билозир. Вместо того чтобы исправлять ситуацию, Билык решила поддержать атмосферу праздника. Она подхватила импровизированное выступление и с юмором подыграла поклоннице.
«Оксана Билозир — как не знать ваши песни?! Вы оскорбляете нас. Искренне люблю вашу музыку», — отреагировала именинница.
