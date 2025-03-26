Ирина Билык после серьезного диагноза показалась на фото с подругой: в каком состоянии певица сейчас

Близкая подруга Ирины Билык Нонна Кондрашова прокомментировала состояние певицы и рассказала, где она находится.



На днях стало известно, что украинская певица Ирина Билык серьезно заболела — у исполнительницы диагностировали вирус, повлекший за собой воспаление легких. Поэтому певице даже пришлось перенести некоторые выступления. Редакция ТСН.ua обратилась к близкой подруге Билык, известной продюсерше Нонне Кондрашовой, чтобы узнать состояние народной артистки.



"Я навещаю Ирочку каждый день в больнице. Сегодня виделась с ее врачом, Светланой Гук, которая сказала, что состояние улучшилось, анализы хорошие. Поэтому в конце недели надеемся, что Ира уже будет дома", — рассказала ТСН.ua Нонна Кондрашова.



Также в подтверждении своих слов Нонна поделилась с ТСН.ua совместным фото с певицей, и показала, как выглядит Ирина Билык после болезни. Судя по всему, выздоровление уж точно не за горами, потому что Ирина выглядит великолепно.

Ирина Билык, Нонна Кондрашова/ Фото: из личного архива Нонны Кондрашовой



"Ирочка готовится, только о концертах и говорит. Всех ждет, поэтому праздник состоится непременно! И все юбилейные концерты запланированные в апреле во Дворце "Украина" обязательно будут, для этого уже нет никаких препятствий, связанных со здоровьем", — добавляет Нонна Кондрашова.

Напомним, Ирина Билык сама пожаловалась на свое здоровье и обратилась к поклонникам.

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