Ирина Билык пожаловалась на нехватку дров в Киеве и остроумно ответила на советы "греться мужем"

Артистка во время длительных отключений света пытается спасаться юмором.

Ирина Билык

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

Украинская певица Ирина Билык неожиданно обратилась к подписчикам с бытовым вопросом.

Так, артистка вместе с украинцами оказалась в трудной ситуации со светом и теплом. Ирина уже хотела заказывать дрова, но столкнулась с одной проблемой. В Threads она поинтересовалась, что в Киеве сейчас найти их не так просто.

«Люди добрые, где в Киеве приобрести дрова?» — написала Билык в соцсети.

В комментариях пользователи сразу начали делиться контактами и советами, однако певица призналась, что ситуация сложнее, чем кажется. По ее словам, почти везде ей отвечают одинаково — быстрой доставки нет.

«Куда не звоню — нигде нет. Говорят, только через неделю могут привезти», — пояснила артистка.

Публикации Ирины Билык в Threads / © instagram.com/bilyk_iryna

Публикации Ирины Билык в Threads / © instagram.com/bilyk_iryna

Обсуждение быстро перешло в шутливое русло. Часть комментаторов иронизировала на тему тепла, вспомнив недавние шоу-бизнесовые скандалы с песней Тины Кароль о добре, а другие посоветовали Ирине греться не дровами, а «мужем».

«Ирина, зачем вам дрова? Рядом должен быть горячий мужчина», — написали в комментариях.

На это Билык ответила в своем стиле — лаконично и с юмором: «Лучше купить дрова — меньше проблем».

Публикации Ирины Билык в Threads / © instagram.com/bilyk_iryna

Публикации Ирины Билык в Threads / © instagram.com/bilyk_iryna

Напомним, недавно певица Тина Кароль высказалась о песне «У нас немає світла», которая наделала немало шума в Сети. Звезда шокировала своим расследованием и заявлением об атаке.

