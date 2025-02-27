Ирина Билык припустила, когда закончится война в Украине: "Хочу сделать громкое заявление"

Украинская певица Ирина Билык высказалась об окончании полномасштабной войны в Украине.

Знаменитость озвучила каналу М1 свой обнадеживающий прогноз, когда над страной наконец-то будет свободное небо. Артистка чувствует, что военные действия прекратятся до дня ее рождения. К слову, 55-летие Ирина Билык будет праздновать 6 апреля, то есть через месяц.

"Я хочу сделать громкое заявление. Возможно, это будет первый и последний раз. Вот почему-то мне кажется, что именно к моему дню рождения закончится война. Почему-то я так чувствую. К моим концертам в Киеве, до шестого апреля", — предположила певица.

Ирина Билык

Отметим, в этом году у Ирины Билык юбилей. Звезде исполняется 55 лет. По случаю особого праздника артистка отправляется в концертный тур по городам Украины, а также готовит большой сольный концерт в Киеве.

Напомним, недавно герой "Холостяка-13" Александр "Терен" Будько озвучил свой прогноз по окончанию войны в Украине. Ветеран также предположил, какой будет победа.

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