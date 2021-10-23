Ирина Билык призналась, почему на самом деле развелась с мужем и анонсировала громкую свадьбу

Ирина Билык призналась, почему на самом деле развелась с мужем и анонсировала громкую свадьбу

Певица не оставляет надежды еще раз выйти замуж.

Украинская певица Ирина Билык в апреле в этом году ошарашила фанатов заявлением, что расстается с российским клипмейкером Асланом Ахмадовым.

В июле эксы официально оформили развод. Ранее звезда говорила, что любовь не удалось сохранить из-за того, что она живет в Украине, а фотограф — в России. Впрочем, в программе "ЖВЛ" звезда назвала главную причину такого решения — они сильно изменились.

"Так оно в жизни бывает: поживешь с человеком пять-десять лет и ты уже другой, и мужчина немножко другой. Может потому и разводятся люди, потому что не могут удержать вот это первое ощущение, первые моменты", — поделилась звезда.

Ирина Билык и Аслан Ахмадов / instagram.com/bilyk_iryna

Впрочем, творческий тандем личному — не помеха. Так, недавно Ахмадов снял для Билык клип на песню "Отпусти". Исполнительница отметила, что еще не раз будет работать с бывшим.

"Он очень талантливый как фотохудожник, фотограф, режиссер и его надо использовать очень часто, потому что он очень хорошо снимает женщин", — рассказала Ирина.

Интересно, что зарождались отношения Билык и Ахмадова на съемочной площадке. Клип "Девочка", который ошеломил откровенностью певицы, стал отправной точкой почти 10-летней истории любви.

Ирина Билык и Аслан Ахмадов / instagram.com/aslanahmadov

"Я заметила, что когда мы с ним познакомились, я была такая хрупкая, спокойная и исполняла все, что он мне предлагал. А когда мы расставались и снимали этот клип, то я была капризная", — добавила она.

Впрочем, Ирина не теряет веры, что еще встретит свою любовь. Певица пообещала устроить громкую свадьбу.

"Я хочу сказать всей Украине, что свадьба будет в моей жизни обязательно. Тем более, я хочу такую неожиданную свадьбу и чтобы она было очень веселой. Я приглашу всех-всех звезд и всех, кого я уважаю и люблю здесь, на украинской сцене. Но пока нет избранника. Когда он появится — я всем скажу", — заявила звезда.

Ирина Билык / instagram.com/bilyk_iryna

Несмотря на то, что кандидата в мужья еще нет, невеста с опытом хорошо знает, кого ищет. Так, звезда выбирает того мужчину, который ей нравится не только внешне, но и у которого доброе сердце. Это для певицы самое главное.

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