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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1602
Время на прочтение
1 мин

Ирина Билык призналась в любви известному 27-летнему украинскому певцу

Теплые слова исполнительница произнесла прямо со сцены.

Автор публикации
Валерия Сулима Валерия Сулима
Ирина Билык и MELOVIN

Ирина Билык и MELOVIN

Певица Ирина Билык призналась в любви известному украинскому исполнителю MELOVIN.

7 апреля артистка отыграла последний из трех юбилейных концертов в Киеве. На событие пришло немало поклонников исполнительницы, а также ее звездных коллег. Концерт Ирины Билык не пропустил и MELOVIN, которому нравится ее творчество. Конечно же, он подарил певице большой букет цветов.

Ирина Билык приняла приятный презент, а также прямо со сцены обратилась к MELOVIN. Артистка отметила, что 27-летний певец очень талантлив. Кроме того, исполнительница призналась MELOVIN в любви.

“Мел! А я смотрю, какая красота сидит в зале! Ты очень талантлив и благодарю тебе за твою любовь. Я знаю, ты говорил мне, что очень любишь. Я тоже тебя очень люблю!” — обратилась к певцу артистка.

Тем временем MELOVIN в фотоблоге отметил, что Ирина Билык — просто невероятная певица, которая излучает мощную энергетику. Артист пожелал своей коллеге новых свершений и любви.

“Ирина Билык фантастическая. Какая энергетика, какая любовь к народу, к своему слушателю. И это так взаимно! Искусно тонкая и хрупкая, но в то же время сильная и опъянительная. Многоя лета! Новых свершений и любви!” — отметил певец.

Напомним, недавно артист Павел Зибров чувственно обращался к Ирине Билык. Артист показал, как они с годами менялись.

Дата публикации
Количество просмотров
1602
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