Ирина Билык раскрыла, в каких на самом деле отношениях находится с бывшим мужем Ани Лорак

Украинская певица Ирина Билык раскрыла, в каких отношениях находится с бывшим мужем скандальной Ани Лорак – турецким бизнесменом Муратом Налкакиоглу.

Откровенное заявление артистка сделала на проекте "ЖВЛ представляет". Исполнительница говорит, что сейчас ее сердце свободно. Знаменитость признается, что чувствует себя счастливой и ей нравится свой статус. Впрочем, с мужчинами звезда может ходить на свидание и встречаться. Более того, Ирина Билык с нетерпением ждет, когда ей позвонит загадочный избранник. Именно с ним певица охотно бы вышла на свидание.

"Я сегодня могу сказать уверенно, что я самая счастливая женщина, потому что я свободна. Жить с мужчиной для меня – это на сегодня, наверное, была бы какая-то кара. Я могу встречаться, ходить на свидание – это классно. Я жду одного звонка, возможно, я с ним и выйду", — поделилась звезда

Ирина Билык прокомментировала слухи об отношениях с турецким бизнесменом! ЖВЛ представляет

Правда, Ирина Билык не стала раскрывать имени мужчины, с которым хотела бы пойти на свидание. В то же время она поделилась, что сейчас полностью погрузилась в творчество. Кстати, в апреле исполнительница проведет концерты по случаю юбилея. Поэтому знаменитость тщательно готовится к выступлениям.

"Утром встаю в 6:30, готовлю завтрак себе завтрак и своей семье и потом думаю о своих зрителях: какая я должна быть и что я должна на сцене показать, когда на свой концерт я выйду. Но одна мысль всегда меня преследует: я не хочу быть лучше, чем я есть. Я хочу, когда я пою песни, чтобы быть сама собой, какова я на самом деле, какой меня видят близкие и родные люди", - добавила певица.

Напомним, недавно Ирина Билык припустила, когда в Украине закончится война. Звезда озвучила обнадеживающий прогноз.

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