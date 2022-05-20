Ирина Билык рассказала, как ее подставил бывший муж: "Это позор"

Украинская певица Ирина Билык рассказала, как ее опозорил бывший муж, российский артист и фотограф Аслан Ахмадов.

Исполнительница поделилась, что с вторжением РФ в Украину Ахмадов не поддерживал войну и даже уехал из России к родителям в Баку, Азербайджан. Однако на днях артист объявил, что возвращается в Россию и анонсировал концерт в Москве с песнями Анны Герман:

"Ключевое слово в этом всем – что это "бывший муж". Я с ним разошлась полгода назад и это о многом говорит. У нас уже были разные взгляды на жизнь. Когда началась война, он очень меня поддержал и переживал за сына, за то, как мы чувствуем себя", — рассказала Билык в программе "Утро с Украиной".

Ирина Билык и Аслан Ахмадов / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык с сыном / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Билык поделилась, что после развода почти не следила за жизнью бывшего и о его намерении дать концерт в Москве узнала из СМИ:

"Там может 20 человек придет. Но зачем это было делать? Деньги этот концерт не принесет, какие песни Анны Герман, которые в это время почти никто не слушает. Он просто такую тень бросил на меня. У нас общий ребенок. Вы понимаете, что сыну нужен и отец, и мать. Но это позор. Для него просто позор. Он ничего мне не сказал, не предупредил. Я бы ему сказала: "Не надо этого делать. Одолжи у кого эти средства, но не делай такую тень на меня и на нашу семью с маленьким сыном", — прокомментировала певица.

Аслан Ахмадов и Ирина Билык / Фото: instagram.com/aslanahmadov

Она добавила, что ее жизнь, как и многих украинцев, кардинально изменилась с началом войны:

"Нет уже жизни такой, как была. Он это знает. У меня нет работы и неизвестно, когда она будет. А он так еще берет и меня подставляет. У него папа умирает. Не знаю, может ему нужны были средства. Но это не такие большие средства, можно было их просто у друга одолжить на время", — рассказала Ирина Билык.

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