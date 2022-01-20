Ирина Билык рассказала, какие пластические операции сделала и объяснила зачем

Артистка трижды ложилась под нож хирурга.

Украинская певица, народная артистка Украины Ирина Билык откровенно рассказала о своих пластических операциях.

Поклонники не раз упрекали артистку, что она перестаралась с пластикой, поэтому звезда не стала отрицать, что делала операции. В программе "Мой секрет" исполнительница в подробностях рассказала, что именно делала и почему решилась лечь под нож хирурга.

Первой пластической операцией Ирины стало изменение формы глаз. Ее артистка решилась сделать после рождения сына Глеба. По словам певицы, если до родов она была хедлайнером концертов, то потом ее стали ставить выступать в начале.

Ирина Билык к пластике

Ирина Билык с первым мужчиной

"Это было очень унизительно. Я плакала. Это подтолкнуло что-то подправлять во внешности. Говорили, что у меня были такие глаза, "умоляющие", так у меня всегда были такие глаза, словно я плачу, немножко нависали. Это у меня от папы", – рассказала Билык.

Интересно, что о печальных глазах Билык сказал и тогдашний президент Украины Леонид Кучма, и это стало для звезды последней каплей:

Ирина Билык к пластике

"И здесь Леонид Данилович Кучма в зале. Я в таком платье была, декольте. И он со всеми "добрый вечер", подходит ко мне, так смотрит мне в глаза и говорит: "Ирина, а чего это у вас такие грустные глаза". Я тогда подумала, ну все, надо точно что-то делать с глазами. Если уж президент заметил, что они такие грустные. И тогда я решила завеселить свое лицо", — объяснила знаменитость.

Ирина Билык и Юрий Никитин, который тогда был ее продюсером / instagram.com/bilyk_iryna

instagram.com/bilyk_iryna

Второй операцией Билык стало изменение формы носа.

instagram.com/bilyk_iryna

"У меня есть грузинская кровь. Моего прадеда звали Гурий. И как-то от Грузии мне остался на память нос с горбинкой. Мне казалось, что этот нос как-то виден за километр. Я подумала, что надо как-то заняться этим вопросом. Если я секс-символ, я не буду с какими-то заплаканными глазами и конечно нос, попросила немного убрать горбинку, но я оставила немного из того, что у меня было, грузинского. Я не хотела чтобы люди увидели совсем другую женщину. Кстати, думаю что я сделала неправильно. Надо было вообще убрать и сделать что-то ровное", — сказала Ирина.

instagram.com/bilyk_iryna

Также исполнительница не стала скрывать, что несколько раз делала подтяжку лица. Не пренебрегает Билык и уколами красоты, а также призналась, что увеличила губы: "Подколола губки. А что здесь такого, если я люблю целоваться", — отметила артистка.

Читайте также: