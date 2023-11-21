Ирина Билык рассказала о поступке Зеленского, который ее удивил: "Начала еще больше уважать"

По словам певицы, это произошло в 2021 году.
Украинская певица Ирина Билык откровенно рассказала о поступке президента Украины Владимира Зеленского, который ее очень сильно растрогал и даже приятно удивил.
По словам артистки, это произошло во время ее выступления во Дворце "Украина", где она давала большой концерт. Послушать песни знаменитости пришел и Владимир Зеленский вместе со своей женой Еленой. Билык говорит, что она была первой артисткой, на концерт которой пришел президент. Более того, Владимир Зеленский вручил певице букет и сказал важные слова.
"Это был концерт во Дворце "Украина". Когда я стояла на сцене, он протянул мне букет и сказал: "Ирина, ты наша любовь". Настолько начала еще больше уважать президента нашего. У меня впервые не только были комплименты или подарки, а он пришел лично", — вспомнила артистка в эфире "Нашего радио".
Ирина Билык еще в 2021 году делилась в своем блоге фотографиями, как президент ей дарит цветы на концерте. Тогда певица признавалась, что была очень сильно растрогана.
Отметим, на концертах Ирины Билык происходят разные ситуации. Недавно артистку вообще позвали замуж. Мужчина вышел на сцену, стал на одно колено и сделал предложение.
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