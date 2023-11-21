Ирина Билык рассказала о поступке Зеленского, который ее удивил: "Начала еще больше уважать"

Украинская певица Ирина Билык откровенно рассказала о поступке президента Украины Владимира Зеленского, который ее очень сильно растрогал и даже приятно удивил.

По словам артистки, это произошло во время ее выступления во Дворце "Украина", где она давала большой концерт. Послушать песни знаменитости пришел и Владимир Зеленский вместе со своей женой Еленой. Билык говорит, что она была первой артисткой, на концерт которой пришел президент. Более того, Владимир Зеленский вручил певице букет и сказал важные слова.

Ирина Билык и Владимир Заленский / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

"Это был концерт во Дворце "Украина". Когда я стояла на сцене, он протянул мне букет и сказал: "Ирина, ты наша любовь". Настолько начала еще больше уважать президента нашего. У меня впервые не только были комплименты или подарки, а он пришел лично", — вспомнила артистка в эфире "Нашего радио".

Ирина Билык еще в 2021 году делилась в своем блоге фотографиями, как президент ей дарит цветы на концерте. Тогда певица признавалась, что была очень сильно растрогана.

Ирина Билык и Владимир Заленский / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Отметим, на концертах Ирины Билык происходят разные ситуации. Недавно артистку вообще позвали замуж. Мужчина вышел на сцену, стал на одно колено и сделал предложение.

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