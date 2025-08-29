- Дата публикации
Ирина Билык растрогала фотографиями своих взрослых сыновей
Певица редко делится семейными кадрами, но в этот раз сделала исключение
Украинская певица Ирина Билык опубликовала редкий семейный снимок со своими сыновьями — Глебом и Табризом.
Обычно певица избегает публикаций с семьей, предпочитая приватность, однако на этот раз решила поделиться искренним моментом в своем Instagram.
Поводом стал вопрос одного из фанов о главном жизненном уроке, который она пытается передать детям.
"Надо быть добрым и помогать, по возможности, морально и физически тем, кто в этом нуждается", — отметила Билык.
Вместе с ответом звезда обнародовала теплое семейное фото, которое сразу вызвало волну восторженных комментариев в Сети.
Старшему сыну Ирины Билык, Глебу Оверчуку, сейчас 26 лет, а младшему — всего 9. Мальчик родился в браке артистки с российским фотографом азербайджанского происхождения Асланом Ахмадовым.
Младший ребенок появился на свет благодаря суррогатному материнству, поскольку врачи запретили певице беременеть из-за проблем со здоровьем. Сперва Билык скептически относилась к такому решению, однако желание снова стать мамой перевесило сомнения. В итоге она решилась на процедуру, которая оказалась очень дорогой — артистке пришлось потратить все сбережения, копившиеся годами.
Напомним, у Ирины Билык умер родной 46-летний брат. Он страдал от психического расстройства.