Ирина Билык растрогала фотографиями своих взрослых сыновей

Певица редко делится семейными кадрами, но в этот раз сделала исключение

Злата Ковтун
Ирина Билык

Украинская певица Ирина Билык опубликовала редкий семейный снимок со своими сыновьями — Глебом и Табризом.

Обычно певица избегает публикаций с семьей, предпочитая приватность, однако на этот раз решила поделиться искренним моментом в своем Instagram.

Поводом стал вопрос одного из фанов о главном жизненном уроке, который она пытается передать детям.

"Надо быть добрым и помогать, по возможности, морально и физически тем, кто в этом нуждается", — отметила Билык.

Вместе с ответом звезда обнародовала теплое семейное фото, которое сразу вызвало волну восторженных комментариев в Сети.

Старшему сыну Ирины Билык, Глебу Оверчуку, сейчас 26 лет, а младшему — всего 9. Мальчик родился в браке артистки с российским фотографом азербайджанского происхождения Асланом Ахмадовым.

Младший ребенок появился на свет благодаря суррогатному материнству, поскольку врачи запретили певице беременеть из-за проблем со здоровьем. Сперва Билык скептически относилась к такому решению, однако желание снова стать мамой перевесило сомнения. В итоге она решилась на процедуру, которая оказалась очень дорогой — артистке пришлось потратить все сбережения, копившиеся годами.

Ирина Билык с сыновьями / © instagram.com/bilyk_iryna

Напомним, у Ирины Билык умер родной 46-летний брат. Он страдал от психического расстройства.

