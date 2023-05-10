Ирина Билык растрогала обращением к покойной маме: "Она ушла преждевременно"

Украинская певица Ирина Билык растрогала обращением к покойной маме.

В своем Instagram артистка опубликовала трогательный пост, которое посвятила Анне Яковлевне. Сегодня, 10 мая, ей должно было исполниться 75 лет. Ирина Билык опубликовала архивные фото мамы и написала, что она ушла из жизни преждевременно.

"Моей звездочке исполнилось бы 75 лет. У нее был свой фан-клуб и множество поклонников, а она была самой ярой поклонницей моего творчества и всегда поддерживала меня. Она ушла преждевременно, будто чувствовала, что не переживет этой ужасной войны. Почивай с миром, моя красотка!" – обратилась к маме артистка.

Мама Ирины Билык / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

В комментариях под фото Ирину Билык поддержала актриса Ольга Сумская, у которой в прошлом году тоже ушла из жизни мама Анна Ивановна: "Наша Анна Яковлевна… Помним! Где-то они может и встретились с моей мамой… Светлая, добрая память родным! ".

Напомним, мамы Ирины Билык не стало 22 мая 2020 года. Анна Яковлевна ушла из жизни в возрасте 72 года.

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