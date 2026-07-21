Ирина Билык с 10-летним сыном рванула на отдых по Украине и посадила его за руль багги

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

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Украинская певица Ирина Билык поделилась редкими кадрами со своим 10-летним сыном Табризом во время отдыха в Украине.

Звезда вместе с мальчиком отправилась на Прикарпатье, где они решили прокатиться на багги. На опубликованном фото Табриз в защитном шлеме сидит за рулем внедорожника, а Ирина Билык в солнцезащитных очках позирует рядом. На заднем плане виднеются живописные леса.

В то же время артистка обратилась к своим подписчикам с вопросом о детском вождении.

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Ирина Билык с сыном / © instagram.com/bilyk_iryna

«С какого возраста вы позволили бы своему ребенку впервые сесть за руль рядом с вами?» — поинтересовалась певица.

В комментариях мнения пользователей разделились, хотя большинство поддержало такое семейное развлечение.

Уверена, что малой покоритель сердец всех девочек на районе

Для ребенка эти эмоции запомнятся надолго, круто

Своему сыну я бы позволила тогда, когда бы он захотел, так как и ты своему

Отметим, что в Украине управлять багги на дорогах общего пользования можно с 18 лет. В то же время, на частных территориях или специально оборудованных закрытых трассах такие возрастные ограничения не действуют.

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