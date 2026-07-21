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Ирина Билык с 10-летним сыном рванула на отдых по Украине и посадила его за руль багги
Артистка устроила экстремальное приключение среди живописной природы Прикарпатья.
Украинская певица Ирина Билык поделилась редкими кадрами со своим 10-летним сыном Табризом во время отдыха в Украине.
Звезда вместе с мальчиком отправилась на Прикарпатье, где они решили прокатиться на багги. На опубликованном фото Табриз в защитном шлеме сидит за рулем внедорожника, а Ирина Билык в солнцезащитных очках позирует рядом. На заднем плане виднеются живописные леса.
В то же время артистка обратилась к своим подписчикам с вопросом о детском вождении.
«С какого возраста вы позволили бы своему ребенку впервые сесть за руль рядом с вами?» — поинтересовалась певица.
В комментариях мнения пользователей разделились, хотя большинство поддержало такое семейное развлечение.
Уверена, что малой покоритель сердец всех девочек на районе
Для ребенка эти эмоции запомнятся надолго, круто
Своему сыну я бы позволила тогда, когда бы он захотел, так как и ты своему
Отметим, что в Украине управлять багги на дорогах общего пользования можно с 18 лет. В то же время, на частных территориях или специально оборудованных закрытых трассах такие возрастные ограничения не действуют.