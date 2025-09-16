ТСН в социальных сетях

Ирина Билык с подругой приехала к Павлу Зиброву и показала их досуг возле загородного особняка

Друзья наслаждаются теплыми осенними встречами.

Валерия Гажала
Павел Зибров и Ирина Билык

Павел Зибров и Ирина Билык / © instagram.com/pavlo_zibrov

Украинская певица Ирина Билык показалась в гостях своего коллеги, певца Павла Зиброва.

Так, вместе с подругой, продюсером Нонной Кондрашовой артистка посетила дачу к звезде и его жене Марине. Вместе товарищи организовали вкусный обед под открытым небом возле загородного особняка Павла Николаевича. Сам хозяин удивлял гостей своими кулинарными талантами и угощал всех шашлыком.

Павел Зибров и Ирина Билык / © instagram.com/pavlo_zibrov

Сторис Павла Зиброва / © instagram.com/pavlo_zibrov

На территории дома звезды провели время на свежем воздухе, смеялись, шутили и записали забавные видео во время приготовления пищи. Более того, музыканты даже намекнули на будущие совместные гастроли, с юмором отметив, что во время них планируется "интимная встреча". Поэтому интрига для фанов вызвала волну предположений относительно новых творческих проектов, о чем они написали в комментариях.

  • Будет новая песня-дуэт? Или только шашлыки поесть?

  • Вы такие крутые. Так приятно на вас смотреть, какие классные, улыбающиеся и счастливые

  • Какие вы красивые и забавные! Люблю вас

  • Ну приколисты, компашка супер

Тем временем Нонна поделилась с фанами совместным фото с супругами Зибровыми на фоне их сада.

Павел Зибров, его жена Марина и подруга Нонна Кондрашова / © instagram.com/pavlo_zibrov

