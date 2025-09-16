- Дата публикации
Ирина Билык с подругой приехала к Павлу Зиброву и показала их досуг возле загородного особняка
Друзья наслаждаются теплыми осенними встречами.
Украинская певица Ирина Билык показалась в гостях своего коллеги, певца Павла Зиброва.
Так, вместе с подругой, продюсером Нонной Кондрашовой артистка посетила дачу к звезде и его жене Марине. Вместе товарищи организовали вкусный обед под открытым небом возле загородного особняка Павла Николаевича. Сам хозяин удивлял гостей своими кулинарными талантами и угощал всех шашлыком.
На территории дома звезды провели время на свежем воздухе, смеялись, шутили и записали забавные видео во время приготовления пищи. Более того, музыканты даже намекнули на будущие совместные гастроли, с юмором отметив, что во время них планируется "интимная встреча". Поэтому интрига для фанов вызвала волну предположений относительно новых творческих проектов, о чем они написали в комментариях.
Будет новая песня-дуэт? Или только шашлыки поесть?
Вы такие крутые. Так приятно на вас смотреть, какие классные, улыбающиеся и счастливые
Какие вы красивые и забавные! Люблю вас
Ну приколисты, компашка супер
Тем временем Нонна поделилась с фанами совместным фото с супругами Зибровыми на фоне их сада.
