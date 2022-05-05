Ирина Билык со слезами вспомнила, как написала Киркорову, что потеряла дом: "Он ничего не ответил"

Народная артистка Украины Ирина Билык, как и многие украинцы, потеряла свой дом из-за действий российских оккупантов.

Как раньше признавалась певица, месяц российские военные жили у нее дома, лазили по вещам, ели, сколько хотели, плавали в бассейне. В программе "Утро с Украиной" Билык призналась, что пыталась достучаться до своих российских коллег. Но тщетно.

Так, в первые дни полномасштабного вторжения звезда обратилась к тем российским исполнителям в Сети, которых знает лично:

"Я думала, что это очень хорошие люди. Я надеялась, что я обращусь, и они будут как-то Путину, они тоже с ним лично знакомы. Может, они ему что-нибудь скажут, чтобы он перестал это делать с нами. Но никто не ответил на мою просьбу достучаться до этого зверя", — поделилась певица.

Кроме того, Билык писала уже лично российскому певцу Филиппу Киркорову, с которым дружила и которому подарила свою лирическую композицию "Снег":

Ирина Билык и Филипп Киркоров

"Я думала, что я, как к человеку, обращусь к Филиппу. Я написала ему SMS о том, что: "Ты когда будешь петь мою песню теперь, просто знай, что мне негде жить. Вот и все". Но он не ответил", — сказала артистка, не сдерживая горьких слез.

Также звезда поделилась, продолжает ли общаться с отцом ее младшего сына Табриза, российским стилистом и фотографом Асланом Ахмадовым. Билык поделилась, что они остались в хороших отношениях. И что мужчина в начале войны тоже пытался у себя в соцсети говорить правду о войне, рассказывал, в какой непростой ситуации оказалась Ирина вместе с сыном:

Ирина Билык с эксчеловиком Асланом Ахмадовым / instagram.com/bilyk_iryna

"Я ждала от него слов поддержки, но он был тоже в шоке. И он писал только одно: "Боже, когда это все закончится, это невозможно". Он действительно начал рассказывать, что происходит в Украине, что мы с сыном уехали, что нам негде жить. Но, я так понимаю, что потом ему позвонили друзья и сказали, что опасно выражаться в Интернете. На сегодня он поехал в Баку. Там живут наши бабушка дедушка, он сейчас в Азербайджане. Я очень рад, что у него также есть азербайджанский паспорт", – объяснила артистка.

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