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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
302
Время на прочтение
1 мин

Ирина Билык спустя 30 лет перевыпустила хит "Так просто" и ошеломила новым звучанием

Артистка придала легендарной композиции новое дыханием благодаря современной аранжировке.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Ирина Билык

Ирина Билык / © пресс-служба Ирины Билык

Украинская певица Ирина Билык перевыпустила легендарный хит "Так просто" и просто ошеломила его новым звучанием.

В общем, исполнительница совсем недавно завершила свой всеукраинский тур, посвященный ее 55-летию, но на этом сюрпризы от звезды не закончились. В первый день лета певица представила хит "Так просто" в новой танцевальной аранжировке.

Песня родилась 30 лет назад, но до сих пор остается в плейлистах поклонников Ирины Билык, ведь ее смыслы вне времени - близки и понятны каждому. А в обновленном звучании этот легендарный трек зажжет не только сердца, но и танцполы.

"Мне очень приятно, что песни, которые я писала много лет назад, сегодня являются такими же модными, современными и актуальными. Спасибо всем моим поклонникам за любовь на протяжении этих 30 лет. А именно столько прошло с тех пор, как я выпустила песню "Так просто" и поехала в тур с одноименным названием. Я вас всех очень люблю", - поделилась Ирина Билык.

Напомним, недавно певица Анна Тринчер порадовала новинкой. Артистка выпустила лирическую песню, которая получила название "Подруга моя".

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Дата публикации
Количество просмотров
302
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