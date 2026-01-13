Ирина Билык сравнила архивное фото со свежим и показала, как за 10 лет изменилась ее внешность

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

Украинская певица Ирина Билык показала, как изменилась за 10 лет.

Артистка присоединилась к популярному тренду. Знаменитости сейчас активно вспоминают свой 2016 год и делятся архивными фото. Ирина Билык не стала исключением. Исполнительница опубликовала в Instagram фотографию, которая была сделана 10 лет назад. На снимке певица позировала в черной шубке на голое тело, свои волосы она распустила, а образ дополнила макияжем.

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык также опубликовала и свежую фотографию, которая была сделана уже в этом году. На фото артистка предстает в леопардовом жакете и с распущенными волосами, которые были закручены в локоны.

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

Исполнительница обратилась к поклонникам и поинтересовалась, в каком году она выглядела лучше: "2016 или 2026?". Фанаты артистки сразу же начали делиться своими мыслями. Практически все они сошлись во мнении, что Ирина Билык выглядит просто непревзойденно в любом году.

Ирочка, вы всегда прекрасны!

Люблю и в 2016-м, и в 2026-м, и буду любить в 2046-м. Ира, вы красивая всегда, и время не имеет значения!

А в чем разница между фото? Один и тот же человек.

Напомним, недавно актриса Ольга Сумская делилась своими архивными фото, правда, 30-летней давности. Артистка просто ошеломила красотой.