Ирина Билык удивила архивным фото с Николаем Мозговым и его молодой дочерью Еленой

Украинская певица Ирина Билык удивила архивным фото с легендарным музыкантом Николаем Мозговым и его дочерью, продюсером Еленой Мозговой.

Снимок исполнительница опубликовала в своем Instagram. На архивной фотографии Ирина Билык изображена с длинными рыжими волосами. Певица позировала в черном платье. Рядом с ней сидел за столом легендарный артист Николай Мозговой. На архивном фото также засветилась дочь певца – еще молодая Елена Мозговая, которую просто не узнать.

Певица не стала подписывать кадр и даже не указала год, когда он был сделан. Вместо этого исполнительница поинтересовалась у подписчиков, когда датировано фото: "Какой год?".

Ирина Билык с Николаем Мозговым и его дочерью Еленой / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Поклонники Ирины Билык были очень сильно удивлены. Они отметили, что певица выглядит непревзойденно. Фанаты также принялись угадывать, когда же сделано фото. Их мнения сошлись на том, что это конец 1990-х или начало 2000-х. Пользователи отметили, что Ирина Билык была рыжеволосой в период выхода музыкального альбома "ОМА".

1999 год – начало 2000-х. Думаю, что этот период.

Год альбома "ОМА"

Кажется, это период альбома "ОМА"? 1999–2000?

Напомним, недавно Ирина Билык праздновала день рождения. Исполнительницу с 54-летием поздравило немало коллег. Звездные приятели артистки также показали ее немало архивных фотографий.

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